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Бушуев Харитон Лукин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: Бушуев Лука Иоанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: Феодосия Харитонова

Мать ребёнка: Бушуева Елена Яковлева

Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907 ст.

Дочь: Анна Харитонова

Мать ребёнка: Бушуева Елена Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Сын: Бушуев Иоан Харитонов

Мать ребёнка: Бушуева Елена Яковлева

Место жительства
1910 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 260
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Елена Яковлева

муж вторым браком
Смерть
Неизвестно
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