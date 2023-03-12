Бушуев Харитон Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1868 ст.
Отец: Бушуев Лука Иоанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: Феодосия Харитонова
Мать ребёнка: Бушуева Елена Яковлева
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907 ст.
Дочь: Анна Харитонова
Мать ребёнка: Бушуева Елена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Елена Яковлева
Место жительства
1910 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 260
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Елена Яковлева
муж вторым браком
Смерть
Неизвестно