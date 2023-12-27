Вринус Алексанр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вринус Алексанр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1915 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1947

Дочь: Кузнецова Людмила

Мать ребёнка: Вринус Мария

Рождение ребёнка
11.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вринус Мария

Рождение ребёнка
27.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вринус Мария

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вринус Мария

Смерть
Неизвестно
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