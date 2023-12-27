Вринус Алексанр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1947
Дочь: Кузнецова Людмила
Мать ребёнка: Вринус Мария
Рождение ребёнка
11.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вринус Мария
Рождение ребёнка
27.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вринус Мария
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вринус Мария
Смерть
Неизвестно