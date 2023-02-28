Поздний Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения30.08.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1907 ст.
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
31.08.1907 ст.
Восприемники: Иван Михайлович Ильченко и Петр Григорьевич Позднева жена Евдокия Ивановна и Сергея Васильевича Горьковского жена Анна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно