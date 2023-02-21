Марфа Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1866 ст.
Муж: Никандр Никитин
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Наталья Никандрова
Отец ребёнка: Никандр Никитин
Рождение ребёнка
17.03.1870 ст.
Сын: Гавриил Никандрович
Отец ребёнка: Никандр Никитин
Рождение ребёнка
19.07.1875 ст.
Отец ребёнка: Никандр Никитин
Рождение ребёнка
12.01.1878 ст.
Дочь: Мария Никандровна
Отец ребёнка: Никандр Никитин
Рождение ребёнка
30.05.1880 ст.
Дочь: Феодосия Никандровна
Отец ребёнка: Никандр Никитин
Рождение ребёнка
05.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Никандр Никитин
Смерть
Неизвестно