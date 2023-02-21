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Марфа Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1866 ст.

Муж: Никандр Никитин

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Наталья Никандрова

Отец ребёнка: Никандр Никитин

Рождение ребёнка
17.03.1870 ст.

Сын: Гавриил Никандрович

Отец ребёнка: Никандр Никитин

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1875 ст.

Сын: Жорин Илья Никандрович

Отец ребёнка: Никандр Никитин

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1878 ст.

Дочь: Мария Никандровна

Отец ребёнка: Никандр Никитин

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1880 ст.

Дочь: Феодосия Никандровна

Отец ребёнка: Никандр Никитин

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1881 ст.

Сын: Жорин Матвей Никандрович

Отец ребёнка: Никандр Никитин

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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