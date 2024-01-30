Носова (Сероклинова) Ольга Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1979
Отец: Носов Виталий Иванович
Рождение ребёнка
21.04.2001
Дочь: Екатерина Генадевна
Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий
Рождение ребёнка
22.05.2003
Дочь: Елена Генадевна
Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий
Рождение ребёнка
28.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий
Рождение ребёнка
21.03.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сероклинов Геннадий