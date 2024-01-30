Носова (Сероклинова) Ольга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Сероклинова) Ольга Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1979

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

Дети

2001 г.р.
2003 г.р.
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Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1979

Отец: Носов Виталий Иванович

Мать: Зюрнина Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
21.04.2001

Дочь: Екатерина Генадевна

Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий

Рождение ребёнка
22.05.2003

Дочь: Елена Генадевна

Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий

Рождение ребёнка
28.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий

Рождение ребёнка
21.03.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сероклинов Геннадий

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