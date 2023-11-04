Швецов Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Швецов Андрей
Мать: Швецова Домна
Рождение ребёнка
19.09.1935
Мать ребёнка: Швецова Анна Трофимовна
Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канникова Феша Фёдоровна
Мать ребёнка: Швецова Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швецова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Швецова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньшикова Дора Фёдоровна
Мать ребёнка: Швецова Анна Трофимовна
Смерть
Неизвестно