Швецов Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов Фёдор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швецов Андрей

Мать: Швецова Домна

Рождение ребёнка
19.09.1935

Сын: Швецов Аким Фёдорович

Мать ребёнка: Швецова Анна Трофимовна

Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канникова Феша Фёдоровна

Мать ребёнка: Швецова Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Швецова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньшикова Дора Фёдоровна

Мать ребёнка: Швецова Анна Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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