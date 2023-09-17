Местников Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1958
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1958
Рождение ребёнка
06.11.1983
Дочь: Местникова Алла Анреевна
Мать ребёнка: Местникова Вера Гаврильевна
Рождение ребёнка
19.06.1987
Сын: Местников Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Местникова Вера Гаврильевна
Рождение ребёнка
15.12.1992
Сын: Местников Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Местникова Вера Гаврильевна