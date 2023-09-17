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Местников Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1958

Отец: Местников Андрей Иванович

Мать: Местникова Калерия Егоровна

Рождение ребёнка
06.11.1983

Дочь: Местникова Алла Анреевна

Мать ребёнка: Местникова Вера Гаврильевна

Рождение ребёнка
19.06.1987

Сын: Местников Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Местникова Вера Гаврильевна

Рождение ребёнка
15.12.1992

Сын: Местников Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Местникова Вера Гаврильевна

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