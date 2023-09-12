Виноградова (Виноградова) Манефа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Виноградова) Манефа Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: Виноградова Наталья Иосифовна

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