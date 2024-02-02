Попова Маруся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Маруся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1958

Сын: Попов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1962

Дочь: Клевакина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1966

Сын: Попов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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