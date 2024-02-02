Попова Маруся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1958
Сын: Попов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1962
Дочь: Клевакина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1966
Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно