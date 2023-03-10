Цугаловский Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цугаловский Петр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Von Falz - Fain Анна (AÏA)

Мать ребёнка: Tsougalovsky Екатерина Полянская

Рождение ребёнка
07.03.1875

Дочь: Достоевская Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Tsougalovsky Екатерина Полянская

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
1900
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