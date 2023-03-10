Цугаловский Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Von Falz - Fain Анна (AÏA)
Мать ребёнка: Tsougalovsky Екатерина Полянская
Рождение ребёнка
07.03.1875
Дочь: Достоевская Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Tsougalovsky Екатерина Полянская
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
1900