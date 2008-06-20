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Ершова Екатерина Михайловна
Ершова Екатерина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.2008
Пол
Женский
Отец
Ершов Михаил Константинович
1963 г.р.
Мать
Ершова Марина Евгеньевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.2008
Отец:
Ершов Михаил Константинович
Мать:
Ершова Марина Евгеньевна
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