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Фроленков Иосиф Епифанович

Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

23.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1918

Сын: Фроленков Алексей Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Фроленков Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
20.09.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фроленкова Наталья Евсеевна

Смерть
23.02.1943