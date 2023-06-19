Фроленков Иосиф Епифанович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти23.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1918
Сын: Фроленков Алексей Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: не указана
Призыв на военную службу
20.09.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1943