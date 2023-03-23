Караханов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1948
Дата смерти23.03.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.03.2023