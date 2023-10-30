Козлова (Киселёва) Феодосия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1903
Рождение ребёнка
18.10.1907
Сын: Козлов Леонтий Прокопьевич
Отец ребёнка: Козлов Прокопий Иванович
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно