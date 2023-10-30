Козлова (Киселёва) Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Киселёва) Феодосия Алексеевна

Место рождения

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Козлов Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1907

Сын: Козлов Леонтий Прокопьевич

Отец ребёнка: Козлов Прокопий Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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