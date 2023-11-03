Афанасьев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1925 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Афанасьев Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Афанасьев Николай

Мать ребёнка: Афанасьева Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
19.01.1934

Дочь: Петрова Тамара

Мать ребёнка: Афанасьева Федосья Ефимовна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева Федосья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Федосья Ефимовна

Смерть
1973
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