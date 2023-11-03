Афанасьев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Афанасьев Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Афанасьев Николай
Мать ребёнка: Афанасьева Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
19.01.1934
Дочь: Петрова Тамара
Мать ребёнка: Афанасьева Федосья Ефимовна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афанасьева Федосья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973