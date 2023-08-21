Запорожец Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запорожец Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1986

Отец: Запорожец Сергей Юрьевич

Мать: Запорожец Елена Владимировна

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