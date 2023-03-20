(Кириллова) Тамара
Место рожденияг.Москва, Померанцев пер. д.13 кв.4
Дата рождения30.08.1924
Дата смерти09.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1924
Отец: Кириллов Василий
Мать: Кириллова Надежда
г.Москва, Померанцев пер. д.13 кв.4
Рождение ребёнка
16.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виктор
Бракосочетание
09.04.1950
Муж: Дружков Сергей
Рождение ребёнка
19.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дружков Сергей
Рождение ребёнка
25.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Можайск, Можайский, Московская область
Смерть
09.07.1986
село Куровское Камышловский р-н Свердловской обл