(Кириллова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириллова) Тамара

Место рождения

г.Москва, Померанцев пер. д.13 кв.4

Дата рождения

30.08.1924

Дата смерти

09.07.1986

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Рождение
30.08.1924

Отец: Кириллов Василий

Мать: Кириллова Надежда

г.Москва, Померанцев пер. д.13 кв.4
Бракосочетание
1946

Муж: Виктор

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виктор

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.04.1950

Муж: Дружков Сергей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружков Сергей

Рождение ребёнка
25.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Можайск, Можайский, Московская область
Смерть
09.07.1986
село Куровское Камышловский р-н Свердловской обл