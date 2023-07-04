Михеева Евдокия Гуриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Евдокия Гуриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Михеев Давид Евфимиевич

Отец ребёнка: Михеев Евфимий Феодорович

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Михеева Пелагея Евфимиевна

Отец ребёнка: Михеев Евфимий Феодорович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Михеев Сергей Евфимиевич

Отец ребёнка: Михеев Евфимий Феодорович

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1809

Сын: Михеев Матвей Евфимиевич

Отец ребёнка: Михеев Евфимий Феодорович

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Евфимий Феодорович

Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно