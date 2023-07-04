Михеева Евдокия Гуриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Михеев Евфимий Феодорович
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Михеева Пелагея Евфимиевна
Отец ребёнка: Михеев Евфимий Феодорович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Михеев Евфимий Феодорович
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Михеев Евфимий Феодорович
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно