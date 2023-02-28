Долгоруков Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1804
Дата смерти17.01.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1804
Смерть
17.01.1868
Место жительства
По 1868