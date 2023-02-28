Долгоруков Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгоруков Василий Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.03.1804

Дата смерти

17.01.1868

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1804
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.01.1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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