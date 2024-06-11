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Георг Саксен-Альтенбургский

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Место рождения

Хильдбургхаузен, Германия

Дата рождения

24.07.1796

Дата смерти

03.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Луиза Мекленбург-Шверинская

Рождение ребёнка
16.09.1826

Сын: Эрнст I Саксен-Альтенбургский

Мать ребёнка: Мария Луиза Мекленбург-Шверинская

Рождение ребёнка
24.10.1829

Сын: Мориц Саксен-Альтенбургский

Мать ребёнка: Мария Луиза Мекленбург-Шверинская

Смерть
03.08.1853

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