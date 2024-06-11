Георг Саксен-Альтенбургский
Место рожденияХильдбургхаузен, Германия
Дата рождения24.07.1796
Дата смерти03.08.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1826
Сын: Эрнст I Саксен-Альтенбургский
Мать ребёнка: Мария Луиза Мекленбург-Шверинская
Рождение ребёнка
24.10.1829
Сын: Мориц Саксен-Альтенбургский
Мать ребёнка: Мария Луиза Мекленбург-Шверинская
Смерть
03.08.1853