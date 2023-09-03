Нечаева Елизавета Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Елизавета Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1949

Сын: Нечаев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Нечаев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буркина Нечаева Нина Александровна

Отец ребёнка: Нечаев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конценебина Нечаева Альбина Александровна

Отец ребёнка: Нечаев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Виталий Александрович

Отец ребёнка: Нечаев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева Фаина Александровна

Отец ребёнка: Нечаев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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