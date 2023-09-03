Нечаева Елизавета Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1949
Сын: Нечаев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Нечаев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буркина Нечаева Нина Александровна
Отец ребёнка: Нечаев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конценебина Нечаева Альбина Александровна
Отец ребёнка: Нечаев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Виталий Александрович
Отец ребёнка: Нечаев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечаева Фаина Александровна
Отец ребёнка: Нечаев Александр Иванович
Смерть
Неизвестно