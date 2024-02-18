Кривоногова Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1973

Отец: не указан

Мать: Ситникова Альбина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривоногова Дарья

Отец ребёнка: Русанов Андрей

Рождение ребёнка
12.02.1998

Дочь: Весна Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Весна Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
05.06.2002

Дочь: Весна Ульяна Анатольевна

Отец ребёнка: Весна Анатолий Иванович

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