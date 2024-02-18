Кривоногова Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1973
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривоногова Дарья
Отец ребёнка: Русанов Андрей
Рождение ребёнка
12.02.1998
Дочь: Весна Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Весна Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
05.06.2002
Дочь: Весна Ульяна Анатольевна
Отец ребёнка: Весна Анатолий Иванович