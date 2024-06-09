Аксенова Авдотья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1700
Дочь: (Аксенова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Аксенов Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Аксенов Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1709
Сын: Аксенов Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Аксенов Дмитрий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно