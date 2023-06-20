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Коврижных Иван Родионович
Коврижных Иван Родионович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Родион
1734 г.р.
Мать
Коврижных (Воронцова) Елена Петровна
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Родион
Мать:
Коврижных Елена Петровна
Смерть
Неизвестно
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