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Коврижных Иван Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Родион

Мать: Коврижных Елена Петровна

Смерть
Неизвестно