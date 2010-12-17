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Крот Леон Романович
Крот Леон Романович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.2010
Пол
Мужской
Отец
Крот Роман Викторович
1984 г.р.
Мать
Варлакова Анна Павловна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2010
Отец:
Крот Роман Викторович
Мать:
Варлакова Анна Павловна
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