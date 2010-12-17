Крот Леон Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крот Леон Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2010

Отец: Крот Роман Викторович

Мать: Варлакова Анна Павловна

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