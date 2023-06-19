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Сергей Акимович

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Аким Алексеевич

Мать: Анна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Сергеевна

Мать ребёнка: Афимья Федоровна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Афимья Федоровна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно