Сергей Акимович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Аким Алексеевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Сергеевна
Мать ребёнка: Афимья Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Афимья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно