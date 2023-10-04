(Едиханова) Зайтуна Гаитовна
Место рожденияНавкатский р-н Киргизия
Дата рождения01.08.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1944
Навкатский р-н Киргизия
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Индира Эркиновна
Отец ребёнка: Зияев Эркин Бакеевич
Рождение ребёнка
1972
Отец ребёнка: Зияев Эркин Бакеевич
Развод
Неизвестно
Муж: Зияев Эркин Бакеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зияев Эркин Бакеевич