(Едиханова) Зайтуна Гаитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Едиханова) Зайтуна Гаитовна

Место рождения

Навкатский р-н Киргизия

Дата рождения

01.08.1944

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1944

Отец: Едиханов Гаит Хабибулович

Мать: Едиханова Аклима Галимзяновна

Навкатский р-н Киргизия
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Индира Эркиновна

Отец ребёнка: Зияев Эркин Бакеевич

Рождение ребёнка
1972

Сын: Зияев Руслан Эркинович

Отец ребёнка: Зияев Эркин Бакеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Зияев Эркин Бакеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зияев Эркин Бакеевич

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