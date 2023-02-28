Пудовкин Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Пудовкин Александр
Мать: не указана
Призыв на военную службу
12.08.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Пропал без вести (военное)
26.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пудовкина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно