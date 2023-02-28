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Пудовкин Федор Александрович

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Место рождения

Поддубново, Покровская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Пудовкин Александр

Мать: не указана

Поддубново, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Призыв на военную службу
12.08.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Пропал без вести (военное)
26.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пудовкина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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