Корепанова Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.?
Отец: Корепанов Яков
Рождение ребёнка
08.12.1952
Сын: Корепанов Герман Германович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1959
Дочь: Шиляева Светлана Германовна
Отец ребёнка: не указан
Нижние Шорни, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.01.1964
Дочь: Васильева Алевтина Германовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно