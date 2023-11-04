Корепанова Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.?

Отец: Корепанов Яков

Мать: Корепанова Анна Романовна

Рождение ребёнка
08.12.1952

Сын: Корепанов Герман Германович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1959

Дочь: Шиляева Светлана Германовна

Отец ребёнка: не указан

Нижние Шорни, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.01.1964

Дочь: Васильева Алевтина Германовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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