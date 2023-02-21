Колтунов Емельян Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтунов Емельян Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1905 ст.

Сын: Колтунов Алексей Емельянович

Мать ребёнка: Колтунова Мелания Андреевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
На 1905 год - мещанин города Карасубазар Таврической губернии (ныне - город Белогорск республики Крым).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтунова Мелания Андреевна

Смерть
Неизвестно
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