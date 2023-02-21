Колтунов Емельян Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1905 ст.
Сын: Колтунов Алексей Емельянович
Мать ребёнка: Колтунова Мелания Андреевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
На 1905 год - мещанин города Карасубазар Таврической губернии (ныне - город Белогорск республики Крым).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно