Яркина-Юдакова Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯркина-Юдакова Евгения Михайловна

Яркина-Юдакова Евгения Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1996

Дочь: Юдакова Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.11.2012

Дочь: Яркина Анна Игоревна

Отец ребёнка: Яркин Игорь Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яркин Игорь Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close