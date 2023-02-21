Яркина-Юдакова Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1996
Дочь: Юдакова Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.11.2012
Дочь: Яркина Анна Игоревна
Отец ребёнка: Яркин Игорь Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яркин Игорь Иванович