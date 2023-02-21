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Нарваткин Никифор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1894 ст.

Сын: Нарваткин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Нарваткина Варвара Григорьевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска. Свидетельство о рождении выдано в 1952 году в ЗАГС станции Поворино.
Место жительства
1894 ст.
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
На 1894 год - мещанин города Тамбова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарваткина Варвара Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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