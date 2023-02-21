Нарваткин Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1894 ст.
Сын: Нарваткин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Нарваткина Варвара Григорьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска. Свидетельство о рождении выдано в 1952 году в ЗАГС станции Поворино.
Место жительства
1894 ст.
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
На 1894 год - мещанин города Тамбова.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно