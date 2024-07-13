Струнина Зиновья Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтрунина Зиновья Яковлевна

Струнина Зиновья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струнин Симеон Иосифович(Осипович)

Рождение ребёнка
21.11.1894

Дочь: Струнина Екатерина Симеоновна

Отец ребёнка: Струнин Симеон Иосифович(Осипович)

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.