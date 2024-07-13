Струнина Зиновья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1894
Дочь: Струнина Екатерина Симеоновна
Отец ребёнка: Струнин Симеон Иосифович(Осипович)
Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно