Аксинья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1808 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1850

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василей Степанов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василей Степанов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Василей Степанов

Рождение ребёнка
?.03.1858

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Василей Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василей Степанов

Место жительства
Неизвестно
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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