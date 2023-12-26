Аксинья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1850
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василей Степанов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василей Степанов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Василей Степанов
Рождение ребёнка
?.03.1858
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василей Степанов
Место жительства
Неизвестно
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно