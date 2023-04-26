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(Оносова) Федора Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Оносов Михайло Иванов

Мать: Марина

Смерть
Неизвестно