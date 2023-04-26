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(Оносова) Федора Михайлова
(Оносова) Федора Михайлова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Оносов Михайло Иванов
1781 г.р.
Мать
Марина
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Оносов Михайло Иванов
Мать:
Марина
Смерть
Неизвестно
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