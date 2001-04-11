Великжанин Анатолий Африканович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великжанин Анатолий Африканович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1927

Дата смерти

11.04.2001

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1927

Отец: Вылигжанин Африкан Васильевич

Мать: Выликжанина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.04.2001
Возраст: 73
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