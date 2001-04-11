Великжанин Анатолий Африканович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1927
Дата смерти11.04.2001
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.2001
Возраст: 73