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Гром Гавриил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1852

Отец: Гром Дмитрий Давидович

Мать: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.10.1878

Дочь: Карась Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Евгения Петровна

Рождение ребёнка
22.02.1880

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Евгения Петровна

Рождение ребёнка
22.02.1880

Дочь: Марина Гавриловна

Мать ребёнка: Евгения Петровна

Рождение ребёнка
02.03.1881

Сын: Гром Герасим Гавриилович

Мать ребёнка: Евгения Петровна

Рождение ребёнка
26.08.1883

Сын: Гром Евтихий Гавриилович

Мать ребёнка: Евгения Петровна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-L816
Смерть
Неизвестно
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