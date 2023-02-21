Гром Гавриил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1852
Отец: Гром Дмитрий Давидович
Мать: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.10.1878
Дочь: Карась Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Евгения Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1880
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Евгения Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1880
Дочь: Марина Гавриловна
Мать ребёнка: Евгения Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1881
Мать ребёнка: Евгения Петровна
Рождение ребёнка
26.08.1883
Мать ребёнка: Евгения Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-L816
Смерть
Неизвестно