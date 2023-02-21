Добрякова (Стрельцова) Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрякова (Стрельцова) Стефанида Иванова

Добрякова (Стрельцова) Стефанида Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Стрельцова Домна Иванова

Бракосочетание
26.10.1835

Муж: Добряков Филип Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онаго ж Села Новой Рачейки уделная кресьяне Левонтий Алексеиф, Захар Радионоф Добрякоф, Петр Радионоф Добрякоф; со стороны невесты Онаго ж уезда деревни Вельяминовки господина Скр... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close