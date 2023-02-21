Добрякова (Стрельцова) Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Стрельцова Домна Иванова
Бракосочетание
26.10.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онаго ж Села Новой Рачейки уделная кресьяне Левонтий Алексеиф, Захар Радионоф Добрякоф, Петр Радионоф Добрякоф; со стороны невесты Онаго ж уезда деревни Вельяминовки господина Скр... Показать все
Смерть
Неизвестно