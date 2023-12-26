Лукерья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукерья Матвеевна

Лукерья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Между 1816 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Василий Данилович

Отец ребёнка: Данило Григорьевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1816
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в VII ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#264
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данило Григорьевич

Смерть
Между 1816 и 1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close