Лукерья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиМежду 1816 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Василий Данилович
Отец ребёнка: Данило Григорьевич
Упоминание
1816
Упоминается в VII ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#264
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данило Григорьевич
Смерть
Между 1816 и 1825