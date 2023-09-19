Лужнова (Голубева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лужнов Герман Иванович
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лужнов Герман Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно