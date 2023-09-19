Лужнова (Голубева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лужнова (Голубева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лужнов Герман Иванович

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лужнов Герман Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лужнов Герман Иванович

Смерть
Неизвестно
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