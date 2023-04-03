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Венедиктовъ Яковъ

Место рождения

дер. Триханова (возм.)

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Леоновъ Венедиктъ

Мать: ?

дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Яковлевъ Василий

Мать ребёнка: Арина (3я жена Якова)

дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854

Дочь: Ринина жены?

Мать ребёнка: 1 Венидиктова

дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мавра жены

Мать ребёнка: 2 Венидиктова

дер. Триханова (возм.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2 Венидиктова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 Венидиктова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина (3я жена Якова)

Смерть
Неизвестно