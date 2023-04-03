Венедиктовъ Яковъ
Место рождениядер. Триханова (возм.)
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Леоновъ Венедиктъ
Мать: ?
дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Яковлевъ Василий
Мать ребёнка: Арина (3я жена Якова)
дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854
Дочь: Ринина жены?
Мать ребёнка: 1 Венидиктова
дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мавра жены
Мать ребёнка: 2 Венидиктова
дер. Триханова (возм.)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 2 Венидиктова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 Венидиктова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина (3я жена Якова)
Смерть
Неизвестно