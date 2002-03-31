Костюченко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1967
Дата смерти31.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1967
Отец: Костюченко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.03.2002