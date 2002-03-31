Костюченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1967

Дата смерти

31.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1967

Отец: Костюченко Владимир

Мать: Костюченко Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.03.2002

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