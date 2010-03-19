Новиков Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1925
Дата смерти19.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925
Рождение ребёнка
23.10.1953
Дочь: Лобановна Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Новикова Раиса Филипповна
Рождение ребёнка
23.07.1958
Дочь: Новикова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Новикова Раиса Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.2010