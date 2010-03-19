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Новиков Виктор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1925

Дата смерти

19.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925

Отец: Новиков Яков Лаврентьевич

Мать: Новикова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
23.10.1953

Дочь: Лобановна Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Новикова Раиса Филипповна

Рождение ребёнка
23.07.1958

Дочь: Новикова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Новикова Раиса Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Раиса Филипповна

Смерть
19.03.2010
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