Крамаренко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамаренко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.06.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1951

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Крамаренко Иван

Никополь, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамаренко Иван

Смерть
01.06.2000
Днепр, Дніпропетровська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область