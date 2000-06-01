Крамаренко Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.06.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1951
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Крамаренко Иван
Никополь, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крамаренко Иван
Смерть
01.06.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно