Чередов Евдей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Чередова Хрестинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Чередова Хрестинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Варвара Евдеевна
Мать ребёнка: Чередова Хрестинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ефросинья Евдеевна
Мать ребёнка: Чередова Хрестинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Федосья Евдеевна
Мать ребёнка: Чередова Хрестинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно