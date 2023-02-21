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Чередов Евдей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Чередов Сергей Ларионов

Мать: Чередова Мария Аверьяновна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Чередов Андрей Евдеевич

Мать ребёнка: Чередова Хрестинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Чередов Савелий Евдеевич

Мать ребёнка: Чередова Хрестинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Варвара Евдеевна

Мать ребёнка: Чередова Хрестинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ефросинья Евдеевна

Мать ребёнка: Чередова Хрестинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Федосья Евдеевна

Мать ребёнка: Чередова Хрестинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Хрестинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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