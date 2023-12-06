Антонов Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Антонов Федор Федорович

Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Антонов Леонид Федорович

Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Антонов Николай Федорович

Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Антонов Рафаил Федорович

Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Антонова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Антонова Капитолина Федоровна

Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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