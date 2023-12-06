Антонов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна
Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Антонов Николай Федорович
Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Антонова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Антонова Капитолина Федоровна
Мать ребёнка: Антонова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно