Рожковский Георгий
Место рожденияКрасные горки, Житнянское с.п.
Дата рождения1903
Дата смерти1939
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Рожковский Емельян
Мать: Рожковская Татьяна
Красные горки, Житнянское с.п.
Рождение ребёнка
06.07.1932
Дочь: Золотухо Екатерина
Мать ребёнка: Рожковская Анастасия
Красные горки, Житнянское с.п.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рожковская Анастасия
Красные горки, Житнянское с.п.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рожковская Анастасия
Красные горки, Житнянское с.п.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожковская Анастасия
Смерть
1939