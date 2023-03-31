Рожковский Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожковский Георгий

Рожковский Георгий

Место рождения

Красные горки, Житнянское с.п.

Дата рождения

1903

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Рожковский Емельян

Мать: Рожковская Татьяна

Красные горки, Житнянское с.п.
Рождение ребёнка
06.07.1932

Дочь: Золотухо Екатерина

Мать ребёнка: Рожковская Анастасия

Красные горки, Житнянское с.п.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожковская Анастасия

Красные горки, Житнянское с.п.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожковская Анастасия

Красные горки, Житнянское с.п.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожковская Анастасия

Смерть
1939