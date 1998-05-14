Шинкоренко Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкоренко Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1998

Отец: не указан

Мать: Шинкоренко Ирина Владимировна