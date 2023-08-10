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Владыкин Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владыкин Иван Корнеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1908 ст.

Сын: Владыкин Василий Петров

Мать ребёнка: Владыкина Татьяна Владимирова

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
Около 07.06.1909

Дочь: Ермолаева Мария Петровна

Мать ребёнка: Владыкина Татьяна Владимирова

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.

Сын: Владыкин Николай Петров

Мать ребёнка: Владыкина Татьяна Владимирова

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
16.11.1914 ст.

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Владыкина Параскева Михаилова

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
16.11.1914 ст.

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Владыкина Параскева Михаилова

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
28.11.1918

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Владыкина Татьяна Владимирова

д. Малиновка Зырянский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владыкина Параскева Михаилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владыкина Татьяна Владимирова

Место жительства
Неизвестно
д. Малиновка Зырянский район
Смерть
Неизвестно
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