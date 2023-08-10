Владыкин Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владыкин Иван Корнеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1908 ст.
Мать ребёнка: Владыкина Татьяна Владимирова
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
Около 07.06.1909
Дочь: Ермолаева Мария Петровна
Мать ребёнка: Владыкина Татьяна Владимирова
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.
Мать ребёнка: Владыкина Татьяна Владимирова
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
16.11.1914 ст.
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Владыкина Параскева Михаилова
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
16.11.1914 ст.
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Владыкина Параскева Михаилова
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
28.11.1918
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Владыкина Татьяна Владимирова
д. Малиновка Зырянский район
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малиновка Зырянский район
Смерть
Неизвестно