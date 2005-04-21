Фейсханова Халимя Фатхулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейсханова Халимя Фатхулловна

Место рождения

с. Уразовка Горьковской обл.

Дата рождения

06.04.1904

Дата смерти

21.04.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1861 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1931 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
06.04.1904

Отец: Фатхулла

Мать: Шамшельбану

с. Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Фейсханов Сафа

Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман

с. Уразовка
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сибирякова Алима

Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман

Россия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Абдрахманов Вафа

Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман

с. Уразовка
Рождение ребёнка
13.03.1936

Дочь: Карима

Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман

Рождение ребёнка
16.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман

с. Уразовка
Рождение ребёнка
13.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман

с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейсханов Абдрахман

Смерть
21.04.2005
жительница: г.Казань ул.Ямашева Проспект Д.25 Кв.23
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