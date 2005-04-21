Фейсханова Халимя Фатхулловна
Место рожденияс. Уразовка Горьковской обл.
Дата рождения06.04.1904
Дата смерти21.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1904
Отец: Фатхулла
Мать: Шамшельбану
с. Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Фейсханов Сафа
Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман
с. Уразовка
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сибирякова Алима
Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман
Россия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Абдрахманов Вафа
Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман
с. Уразовка
Рождение ребёнка
13.03.1936
Дочь: Карима
Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман
Рождение ребёнка
16.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман
с. Уразовка
Рождение ребёнка
13.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фейсханов Абдрахман
с. Уразовка, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фейсханов Абдрахман
Смерть
21.04.2005
жительница: г.Казань ул.Ямашева Проспект Д.25 Кв.23